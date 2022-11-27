الأسبوع العالمي للتوعية.. 5 نصائح للوقاية من الأمراض المعدية

كشف مركز المعلومات الدوائية بمستشفى كفر الزيات العام في الأسبوع العالمي للتوعية عن أضرار مضادات الميكروبات وكيفية الحماية من العدوى، وتمثلت في 5 عناصر رئيسية.

عقد ندوات لتوعية المواطنين

وأكد الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام لـ«الوطن» أنه يتم توعية المواطنين، عن مضادات الميكروبات، والإفراط في تناول المضادات الحيوية، تحت إشراف مركز المعلومات الدوائية بالمستشفى.

وأضاف الدكتور رامي نوفل رئيس فريق الجودة ووكيل المستشفى،أنه سوف يتم عقد ندوة توعوية اليوم الأحد، بمبنى العيادات الخارجية، من أجل توعية المواطنين، بخطورة الإسراف في تناول المضادات الحيوية، وعن طرق الحماية من العدوي، ضمت 3 أقسام منها مكافحة العدوى، برئاسة الدكتور محمد صالح، والصيدلة الكلينكال برئاسة الدكتورة أسماء البراجة، وقسم الجوده.

نصائح للحماية من العدوى

وقالت الدكتورة زينات محمد، بقسم الصيدلة الإكلينيكية، إن هناك 5 طرق بسيطة ورئيسة، للحماية من العدوى، وتجنب الإصابة بالأمراض.

- الحفاظ على نظافة يدك من أفضل الطرق للوقاية من العدوى وتجنب الإصابة بالمرض.

- الحصول على اللقاحات الأساسية والوقائية حيث تعتبر اللقاحات خطوة مهمة للوقاية من العدوى بما في ذلك العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

- اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاصة بك عن مخاطر الإصابة بعدوى معينة.

- الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم.

- تجنب مخالطة الأشخاص الذين يعانون من عدوى وأيضا تجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ إجراءات الوقاية خلالها مثل ارتداء الكمام وتعقيم اليدين.