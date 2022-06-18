«الصحة» توضح إجراءات الوقاية من الأمراض قبل وأثناء فترة الحج

حددت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية من الأمراض أثناء فترة الحج، وذلك بالتزامن مع موسم الحج، وفي إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة، في تقريرها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنّه على حجاج بيت الله الحرام الحرص على تلقي التطعيمات اللازمة قبل السفر، والتي تتضمن التطعيم ضد الالتهاب السحائي وتطعيمات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّه للوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة يكون من خلال النظافة المستمرة وهي الأمر الضروري للحفاظ على سلامتكم.

تعرف على إجراءات الوقاية من الأمراض قبل وأثناء فترة الحج

وأضافت الوزارة، أنه يجب على المواطنين المسافرين للحج ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، والحرص على ارتداء الكمامات بشكل مستمر، مؤكدة أهمية الحرص على تغطية الفم والفك بالكوع أو منديل ورقي عند العطس والسعال، محذّرة من عدم ملامسة العينين أو الفم دون غسيل اليدين جيدا.

كما طالبت الوزارة بضرورة غسل اليدين استمرار واستخدام الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين، موضحة أهمية الاغتسال الدائم واستخدام المناشف الخاصة بكل حاج على حدة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع بعضهم، والتأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام الشمسية

وطالبت الوزارة من الحجاج المسافرين من استخدام سجادة الصلاة الخاصة بكل حاج، وتجنب العناق أو التقبيل، كما حذّرت من تجنب التعرض لأاشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام الشمسية، داعية الحجاج إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة باتباع بعض الإرشادات مثل غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بالماء، ويفضل تقشيرها قبل طيها أو تناولها، وتغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات، وعدم تخزين الأطعمة خارج الثلاجة والحرص على الإكثار من شرب السوائل.

وفى حال الشعور بالتعب بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، قالت وزارة الصحة، إنّ على الحجاج طلب الرعاية الصحية فورًا من خلال البعثة الطبية المرافقة والبقاء في الفندق.