رئيس «محلية النواب»: ضبط ملف الإسكان يحل الكثير من المشاكل الاجتماعية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوانين التي يجري إصدارها من قبل مجلس النواب فيما يخص قانون البناء والتصالح من شأنه ضبط منظومة العمران في مصر كافة، مشيرا إلى أن ضبط هذا الملف يؤدي بدوره إلى حل الكثير من الأمراض المجتمعية الأخرى كالثقافة والسلوك الإنساني وثقافة الزحام، وغيرها من المشكلات الصحية.

السجيني: مسألة العمران المخالف أمن قومي

وأضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن منطقة أرض اللواء يصل عرض شواراعها لـ5 متر فقط «ده بيتم حله بالكباري وغيرها، والمسألة أصبحت أمن قومي، ومنقدرش نتحمل الوضع أكثر من كدة».

السجيني: إحنا مع الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية

واستطرد: «بعض المواطنين بيكونوا مركزين وقت ما الدولة تغفل عنه يطلع بحاجة مخالفة، لكن النظام الخاص بالدولة المصرية ميمشيش معاه كده، وعلشان كده إحنا مع الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية، لكن لنا بعض النقاط الخلافية».

وأكد أن مبادرة حياة كريمة ستساهم في الارتقاء بحياة 60% من الشعب المصري، حيث إن تلك النسبة من المواطنين في القرى بحاجة إلى البناء لأنهم لن يذهبوا للحصول على شقق خاصة بالإسكان الاجتماعي الذي نجحت الدولة فيه بشكل كبير، غير أن نظام السكن هذا لا يتناسب مع ثقافتهم وموروثاتهم.