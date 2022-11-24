مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة «الشيوخ»

تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المحال من مجلس الشيوخ، وتعقد لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عددا من جلسات الاستماع مع بعض الجهات المعنية بالقانون.

تأتى هذه الخطوة في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وإصدار قانون العمل الجديد ليحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل العامل وصاحب العمل.

الشيوخ يوافق على مشروع قانون العمل

ويعد مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التي طال انتظارها، لاسيما في ظل الاشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والذي أدي إلى مشكلات عديدة في التطبيق.

كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الماضي، وأحاله إلى مجلس النواب، ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من الحقوق والواجبات لطرفي علاقة العمل من العمال وأصحاب الأعمال كما يتيح مشروع قانون العمل الجديد امتيازات عديدة للعاملات بالقطاع الخاص.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون،.

محظورات تمنع فصل العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات ومن أبرزها حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، وحظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، كما تضمن مشروع القانون حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.

كما حظر مشروع القانون فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، أو زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.