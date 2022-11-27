«أتوبيس السعادة يتصدر تريند «تويتر».. فقرة خاصة عن عامر منيب «صور»

تصدر هاشتاج «#أتوبيس_السعادة_dmc_المتحدة» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أطلق الإعلامي أحمد يونس الهاشتاج مع بداية حلقة اليوم من برنامج «صباحك ومطرحك»، المذاع على الراديو 9090.

فقرة خاصه بحلقة اليوم من «صباحك ومطرحك» عن النجم الراحل عامر منيب

وقدم الإعلامي أحمد يونس فقرة خاصة بحلقة اليوم من «صباحك ومطرحك» عن النجم الراحل عامر منيب في ذكرى وفاته، كما شهدت الحلقة انطلاق موسم جديد من «يونس وزتون» .