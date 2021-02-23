«صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتحدث عن «الصحيان بدري» في الماضي

تناول الإعلامي أحمد يونس ببرنامجه «صباحك ومطرحك»، المذاع على راديو «9090» عدة أحداث إخبارية مهمة، وكان أبرزها قرار الحكومة بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية.

كما تناول الإعلامي أحمد يونس خبر تسجيل أكتر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل أكثر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة بلغت 70% من سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

فتح باب التجنيد للنساء في السعودية

وناقش يونس فتح باب التجنيد للنساء في السعودية، واصفا إياه بالحدث الأول من نوعه بالمملكة.

فقرات أغاني مختلفة ومتنوعة

وقدم الإعلامي أحمد يونس فقرات أغاني مختلفة ومتنوعة لمتابعيه على مدار الحلقة، حيث قدم فقرة غنائية ميكس أغاني للفنان عمرو دياب، ومجموعة من الأغاني الأخرى للفنانة شيرين والفنان محمد منير والفنان كاظم الساهر.

طرق استخدمها الناس للاستيقاظ مبكرا في الماضي

وتناول الإعلامي أحمد يونس خلال الحلقة طرق استخدمها الناس «علشان تصحى بدري قديما»، وقال أحمد يونس: «كان مهنة المزعج في أمريكا، وهو شخص يصحي الناس في الميعاد المطلوب، وكان هناك من يستخدمون أجراس المصانع في الصباح الباكر، وفي الصين الناس كانوا يستخدمون المنبه البدائي، وكذلك صوت الديك، وضوء الشمس وكذلك شرب الماء حتى يصحو الشخص إلى الحمام».

ويذاع برنامج «صباحك ومطرحك»، يوميا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وعلى مدار ساعتين من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا.