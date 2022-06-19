أحمد يونس يتصدر «تويتر» بـ«صباحك ومطرحك» بعد عودته من العمرة «صور»

تصدر الإعلامي أحمد يونس تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد عودة برنامج «صباحك ومطرحك»، المذاع على راديو «9090» بعد فترة توقف بسبب سفر الإعلامي أحمد يونس للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

هاشتاج «#رجعنا_لصباحنا_ويونس» يتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

وتصدر هاشتاج «#رجعنا_لصباحنا_ويونس» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ترحيبا بعودة البرنامج مرة أخرى.

تفاصيل عدة أخبار على الساحة يتناولها البرنامج

وتناولت حلقة اليوم من البرنامج تفاصيل عدة أخبار على الساحة، وهي كالآتي:

- وزارة الصحة والسكان ترفع قيود فيروس كورونا للقادمين إلى مصر.

- الحكومة تنفي وجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات.

- 35 ألف مواطن استفادوا من المنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان خلال أسبوع.

- فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة في الجامعات الخاصة.

- هيئة السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات من القاهرة إلى مرسى مطروح والعكس.

- مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة الجمعة المقبل.

وكانت آخر روايات الإعلامي أحمد يونس، هي رواية «نادر فودة 7»، والتي وقعها خلال فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في منصة التوقيع أمام قاعة 4 بمقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فكتاب «نادر فودة 7» هو أحدث الأعمال التي وقعها أحمد يونس حيث ينتمي العمل إلى كتابات الرعب.

وشهدت منصة حفل التوقيع المذيع إقبالا جماهيريا كبيرا وتزاحما، نظرًا لجماهيرته الكبيرة، خاصة بين قطاع الشباب.