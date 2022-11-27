الأمم المتحدة تؤكد تضامنها مع إفريقيا الوسطى ضد الهجمات الإرهابية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تضامن المنظمة مع شعب وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد هجمات إرهابية استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

محاولة التوصل لهوية مرتكبي الهجمات الأخيرة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا «جوتيريش» سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل تحديد هوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل جندي حفظ سلام من المغرب، حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة بسرعة.

فتح تحقيق في الهجمات

وفي بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق، قال الأمين العام «إن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فتحت تحقيقا لتحديد الحقائق الكاملة المحيطة بوفاة جندي حفظ السلام».