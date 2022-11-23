برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن»: الأمم المتحدة تشكر مصر بعد COP27

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وأمل صالح، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن الإشادات الدولية لمصر على دورها في رئاسة وتنظيم COP27، وخاصة الأمم المتحدة، بعنوان «الأمم المتحدة بعد انتهاء COP27: شكرا مصر».

قمة المناخ COP27

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ وجود الحيثيات في أي تقييم من جهة لأخرى، يؤكد أنّ الموضوع ليس مجاملة أو بروتوكول، متابعًا: «لو اتقال نشكر مصر على تنظيمها للمؤتمر كده وخلاص يبقى ده سلوك بروتوكولي بيتعمل مع أي بلد بتعمل المؤتمر، لكن طالما ذاكرين حيثيات كثيرة في المتن فده يقول إنّ الشكر مستحق وله أسباب موضوعية، مصر حققت أرقام قياسية في مؤتمر قمة المناخ COP27».

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلته في البرنامج، أنّ 66 ألف شخص شاركوا في قمة المناخ، منهم 40 ألفا على أرض الواقع، و26 ألفا من خلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أهمية التوقف عند نقطة مهمة، وهي أنّه كان هناك 11 ألفا و711 ناشطا يمثلون أكثر من 1715 منظمة، وهو عدد أكبر من المشاركين في كوبنهاجن بالدنمارك، حيث كان عددهم 12048 ناشطا، فضلًا عن مشاركة 3350 صحفيا وإعلاميا يمثلون أكثر من 1306 هيئات إعلامية.