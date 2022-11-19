مواقف تأثر بها السيسي.. أبكته فتاة من ذوي الهمم وجندي فقد بصره في مكافحة الإرهاب

أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه على التواصل مع كل فئات الشعب، فمنذ توليه المسؤولية في 2014، وهو يضرب أروع الأمثلة في المواقف الإنسانية، تخلل هذه المواقف تأثر للرئيس السيسي ولا سيما مع أهالي الشهداء وذوي الهمم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواقف بكى وتأثر فيها الرئيس السيسي، على النحو التالي:

فخلال احتفالات الشرطة المصرية عام 2016، تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصيدة «الشهيد» الذي ألقاها طفل أمامه في مراسم الاحتفال بالعيد الـ 64 بالشرطة.

تأثر الرئيس السيسي أثناء فيلم تسجيلي «قادرون باختلاف»

وتأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مشاهدته فيلما تسجيليا لحملة «قادرون باختلاف»، في 2018، والذي يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم الأصحاء في التعليم، وذلك خلال بافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدراس الدمج ومدارس التربية الخاصة.

وفي 2017 كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشابة العراقية لمياء بشار، والتي تعرضت لانتهاكات كثيرة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، وأبكت الرئيس السيسي فور تسليمها الجائزة، وذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم الذي يُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

تأثر السيسي بحديث الجندي مقاتل محمود محمد مبارك

كما تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، في عام 2018، بحديث الجندي مقاتل محمود محمد مبارك، والذي فقد بصره خلال عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة في وجهه.

وخلال منتدى شباب العالم في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ في عام 2018 تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمة نادية مراد الناشطة الإيزيدية والحاصلة على نوبل للسلام، عند حديثها عن جرائم تنظيم داعش ضد الأقليات الدينية مثل الإيزيدية، وكذلك اضطهاد هذا التنظيم الغاشم للمسلمين والمسيحيين وكافة الديانات.

كما تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث إحدى الفتيات التي عانت بسبب التنمر في صغرها بسبب شكلها المختلف، إذ إنها مصابة بمرض «ألبينو»، وذلك خلال فعاليات ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

وأثناء إلقاء الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي كلمة أثناء حديث زوجة الشهيد البطل خلال الندوة التثقيفية، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الجيش بمركز المنارة للاحتفالات عن فضل الشهيد ومكانته وأجره، وفي ختام حديثه دعا الجفري للشهداء، وكان دعاؤه مؤثرا للغاية، أثار بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء.

كما بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استماعه لقصة ندى أحمد محمد، من الإسكندرية، وهي إحدى متحديات الإعاقة، خلال كلمتها بالمؤتمر السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«ذوي الإعاقة»، والذي عقد في يوليو 2018.

وبكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مصافحته وتهنئته لمنتخب مصر لذوي الإعاقة، والفائز ببطولة العالم في إسبانيا، بعد عرضهم للكاراتيه، وذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في عام 2018 التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وفي 2021 بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متأثرا بحديث عدد من أطفال ذوي الهمم خلال احتفالية «قادرون باختلاف».