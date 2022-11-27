انطلاق فعاليات منتدى مصر للإعلام «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير» بعد قليل

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام، بعد قليل، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 من نوفمبر من العام الجاري بالقاهرة، تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، ويلتقي خلاله أكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومدربًا، عبر فعاليات وجلسات وعروض ابتكارية عدة، إضافة إلى أبرز وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.

ووقع الاختيار على المنتدى في نسخته الأولى هذا العام «الجمهور الجديد.. جائحة التغير» ليكون عنوانًا رئيسيًا لفعالياته وأنشطته، من أجل مناقشة التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخداماته وتفضيلاته وتفاعله مع الرسائل الإعلامية المتنوعة، حتى أصبح من الضروري على كل العاملين في مجال الإعلام إعادة البحث عن هذا الجمهور.

وتناقش أجندة منتدى إعلام مصر مجموعة من الموضوعات التي تندرج جميعها تحت العنوان الرئيسي للمنتدى، وتنقسم إلى مسارات التكنولوجيا والمحتوى والممارسات المحترفة، كما يتناول كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير، والموضوعات التي شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر مستحدثة تستحق الدراسة والحوار الجادين، لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة أو التأطير حتى الآن.

ومن المقرر استمرار المنتدى -على مدار العام- كمنبر دولي للتنمية الإعلامية، عبر إطلاق وحدة تدريبات صحفية معمّقة تقدم مجموعة فعاليات تدريبية وورش عمل، ومنصة رقمية تقدم للصحفيين المصريين والعرب معرفة متقدمة ودراسات إعلامية معمّقة حول التقنيات المتطورة في عالم الصحافة والإعلام والاتصال، فضلا عن تشكيل مجموعة من الروابط المهنية بين مُقدّمي الصحافة الجيدة؛ ليخلق المنتدى روحًا جديدة ونماذج تستحق تسليط الضوء والمُحاكاة والتقدير في الإعلام المصري.

وتعد جريدة الوطن واحدة من الشركاء الإعلاميين لنسخة هذا العام، ويعتبر منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة N30 الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، سنوي يُعقَد في القاهرة، كما أنّه منصّة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، يهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة؛ لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة.