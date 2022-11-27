اليوم.. عزاء المنتج وجيه الليثي بعد صلاة المغرب في مسجد «الحامدية الشاذلية»

تقيم أسرة المنتج الراحل وجيه الليثي، العزاء الخاص به، مساء اليوم الأحد، بعد صلاة المغرب وذلك بمسجد «الحامدية الشاذلية» بمنطقة المهندسين، إذ شيعت صلاة الجنازة عليه عصر أمس في مسجد مصطفى محمود وتمّ دفنه بمقابر الأسرة.

ورحل المنتج وجيه الليثي عن عالمنا صباح يوم أمس السبت وذلك بعد صراع مع المرض.

وفاة المنتج وجيه الليثي

يذكر أنَّ الإعلامي عمرو الليثي ابن شقيق المنتج وجيه الليثي كان قد أعلن وفاته أمس من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب قائلًا «انتقل إلى رحمة الله عمي المنتج وجيه الليثي، وسُتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود».

أعمال المنتج الراحل وجيه الليثي

يُذكر أنَّ المنتج وجيه الليثي قدم عددًا من الأعمال السينمائية كان من بينها «سلالة عابد المنشاوي، وإلى المأذون يا حبيبي، والبحث عن المتاعب، والأبطال» وغيرها من الأعمال.