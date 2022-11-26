«المهن السينمائية» تنعى المنتج وجيه الليثي: مسيرة عطاء أمضيتها بنبل

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج وجيه الليثي، شقيق الراحل ممدوح الليثي، وعم الإعلامي عمرو الليثي، والذي غيبه الموت صباح اليوم.

وقالت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها: «وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة وأسهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي، فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022، عن مجمل أعمالكم».

نقابة المهن السينمائية تنعى وجيه الليثي

وتابعت نقابة المهن السينمائية: «واجهت فى معركة صامتة ضراوة المرض وشراسته، رحمك العلي القدير وأسكنك فسيح الجنات، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي، صباح اليوم، وفاة عمه المنتج وجيه الليثي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى، عمي المنتج وجيه الليثي، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود، والعزاء غدا، في الحامدية الشاذلية».