مباراة مهمة ومرتقبة يخوضها المنتخب الألماني اليوم، حيث لا بديل أمامه عن الفوز أمام المنتخب الإسباني، للحصول على النقاط الثلاث، والاستمرار في المنافسة للوصول إلى دور الـ16، بعد هزيمته الأخيرة أمام منتخب اليابان، بينما يسعى المنتخب الإسباني للحصول على النقاط الثلاث، لضمان تأهله على رأس المجموعة الخامسة.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم والقنوات الناقلة

وزادت عمليات البحث عن موعد اللقاء المهم الذي يجمع بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا، في منافسات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام مباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم

وشهدت الساعات الأخيرة، عمليات بحث كبيرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beIN SPORTS MAX 6

التردد: 12604 «أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3