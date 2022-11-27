«الزراعة»: الدولة تهتم بتعظيم الإنتاج من المحاصيل الأساسية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية لتوفير محصول القمح، والذى يعتبر أحد أهم المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي، ومن أجل توفير مخزون استراتيجي من محصول القمح، لتأمين غذاء المواطنين؛ لفترة كافية بالمستقبل، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تؤثر على الأمن الغذائي حول العالم.

الدولة المصرية تهتم بتعظيم الإنتاج من المحاصيل الأساسية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ الدولة المصرية تهتم بتعظيم الإنتاج من المحاصيل الأساسية وتوفير الماكينات والمعدات اللازمة للمزارعين لكي تهيئ كل الظروف للمزارعين، حيث إن محصول القمح والمحاصيل الزراعة الرئيسية هي إحدى ملفات الأمن الغذائي المصري الذي تعطيه الدولة قدر كبير من الاهتمام والرعاية.

التعدي على الرقعة الزراعية جريمة في حق الوطن

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أن التعدي على الرقعة الزراعية يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطنين، حيث أن الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية وزيادتها يعد من أولويات اهتمامات الدولة، خصوصا وأن الدولة تنفق الملايين من أجل زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة.