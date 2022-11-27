«التموين» تعلن بدء تداول بيع القمح للمطاحن عبر البورصة السلعية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، من خلال البورصة السلعية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لدى هيئة السلع التموينية للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعيًا، إذ يشهد اليوم موعد الانطلاق الفعلي لبورصة ‏السلع.‏

تداول القمح عبر البورصة السلعية

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي من القمح، وقررت الوزارة أن تكون الشركة القابضة للصوامع هي الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وألزمت وزارة التموين شركات المطاحن الراغبة في الاستفادة من ‏المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للأقماح في تلك المزايدات، بالتسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط من هنـــا.

تنظيم أسواق السلع في البورصة السلعية

فيما نوهت وزارة التموين، إلى أنَّ البورصة السلعية تهدف إلى تنظيم أسواق السلع اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار الأسعار ‏في السوق المصرية، وذلك نظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏فضلًا عن حرص وزارة التموين على تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلية.