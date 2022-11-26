«فاو»: روسيا وأوكرانيا مصدر لـ30% من حصة القمح في العالم

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إنّ روسيا وأوكرانيا تعدان مصدرا لـ30% من حصة القمح عالميا، و20% من حصة الذرة في السوق العالمي، موضحًا: «المنطقة العربية تعاني منذ فترة طويلة من تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه وشُح الأراضي الزراعية، وقلة القدرة على الصمود المتعلق للإنتاج الغذائي المحلي».

وأضاف الواعر، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب»، على قناة القاهرة الإخبارية: «تحولت أغلب الدول في هذه المنطقة إلى دول مستوردة إما بالكامل، او بشكل كبير جدا للغذاء، وتعطي منطقة البحر الأسود بديلا جيدا لهذه المنطقة بحكم القرب الجغرافي والتواصل البحري الموجود بين منطقة البحر الأسود والبحر المتوسط».

وتابع: «وبالتالي، تصبح منطقة البحر الأسود البديل الأمثل للحصول على الغذاء، نظرا لتوافر السلع الغذائية في مواسم الاحتياج لها، وقدرة هذه الدول على توفير الغذاء بأسعار مناسبة وكميات تتطلبها، ونتيجة لهذا الوضع تحولت دول كثيرة إلى مستورد كامل».