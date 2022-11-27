جامعة سوهاج تدشن موقعا إلكترونيا جديدا لمؤتمر شباب الباحثين الثامن

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تدشين موقعا إلكترونيا جديدا لمؤتمر شباب الباحثين، والذي سيعقد هذا العام للمرة الثامنة على أرض جامعة سوهاج.

وقال «عبد الخالق»، إنه تم إعادة تصميم وتنفيذ موقع المؤتمر لخدمة أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الراغبين في الاشتراك في فعاليات الموتمر الثامن لشباب الباحثين «الدولي الثالث»، والذي سيقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وذلك يومي 22 و23 فبراير القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

تصميم الموقع ليلائم الحدث

وترأس الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر، لمناقشة وعرض محتوى الموقع بعد إعادة تصميمه.

وقال «النعماني» إنه تم تصميم الموقع بأحدث الطرق التي تتناسب مع هذا الحدث الهام لتيسير التسجيل والاشتراك في المؤتمر لجميع أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، سواء من داخل الإقليم أو خارجه، وأيضاً تم تصميم الموقع بواجه إنجليزية ليكون حلقة الوصل مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

محتويات الموقع الإلكتروني

واستعرض الدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، خلال الاجتماع، محتويات الموقع الذي تم تصميمه ليشتمل على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمؤتمر، من أهداف ومحاور وشروط قبول الأبحاث ورسوم اشتراك وأسماء أعضاء اللجنة التنظيمية والإعلامية، ومجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات لفعاليات المؤتمر على مدار السنوات الماضية، مضيفاً أن الموقع يحتوي على دليل فنادق محافظة سوهاج لخدمة شباب الباحثين من خارج الإقليم.