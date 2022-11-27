«عيون موسى» معرض فني لياسمينة حيدر بمركز محمود سعيد في الإسكندرية

يستضيف متحف محمود سعيد بالإسكندرية، معرضا فنيا بعنوان «عيون موسى.. رؤى تشكيلية للعمل المركب من النحت الخزفي والزجاج»، للفنانة التشكيلية ياسمينة حيدر، الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك في السادسة مساء اليوم، ويستمر المعرض إلى يوم 7 ديسمبر المقبل، بقاعة أجيال 1.

من هي ياسيمينة حيدر؟

وياسمينة حيدر تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم النحت بجامعة الإسكندرية عام 2000، ثم حصلت على ماجستير فى «تقنيات التشكيل النحتى فى الزجاج» في 2005، ودكتوراه الفلسفة فى «التشكيل المباشر فى الزجاج» في الكلية نفسها عام 2009.

ونظمت «حيدر» العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل وخارج مصر، من بينها معارض خاصة مثل «منحوتات زجاجية» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2010، ومعرض «الكاهنة» بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 2022.

المعارض الجماعية المحلية

كما شاركت «حيدر» فى معارض للنحت، منها معرض الأعمال الفنية الصغيرة بمتحف محمود سعيد الموازى لفعاليات بينالى الأسكندرية 2005، ومعرض «المرأة والفن التشكيلى» بقصر الأمير طاز مارس 2010، واحتفالية الفن المصرى الحديث «الابتكارات الفنية للفنون الحديثة والمعاصرة» بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية نوفمبر 2019.

كما نظمت معرض ( Flash sculpture Event ) بإيطاليا 2007، بينالي أكاديمية الفنون الجميلة بكرارا - ايطاليا 2007، معرض النحت «سيدات» بايطاليا 2008 .

جوائز حصلت عليها ياسمينة حيدر

وحصلت «حيدر» على الجائزة الأولى في النحت بمعرض جامعة الإسكندرية عام 2000، الجوائز الأولى فى النحت بصالون شباب الإسكندرية عامي 1999 و2000، وكذلك الجائزة الأولى في عزف البيانو المنفرد بمسابقة دار الأوبرا المصرية عام 1994.