«وصف مصر» من خلال الفن.. «ملتقى القصير للرسم والتصوير» بالبحر الأحمر

توثيق معالم محافظات مصر وإعادة اكتشاف جمالها بالفن، فلسفة تنطلق منها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال تنظيم الملتقيات التي تنظمها إدار الفنون التشكيلية بالهيئة في المحافظات المختلفة، والتي يجري من خلالها تنظيم ملتقيات تضم مجموعة قرابة 15 فنانا كل مرة، لتنظيم زيارات إلى الأماكن الطبيعية والتراثية في المحافظات، حيث تنظم الهيئة حاليا «ملتقى القصير للرسم والتصوير» بمحافظة البحر الأحمر.

ملتقيات قصور الثقافة

أضافت فيفيان البتنانوني، رئيس الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة، لـ«الوطن»: «ننظم عدة ملتقيات فنية في العام الواحد، في إطار هدف قصور الثقافة لعمل حالة حراك فني في مصر، واستهداف بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة، وتم مؤخرا اختيار بيئة القصير والغردقة، لزيارة ضمن مناطق محافظة البحر الأحمر يقوم خلال الفنانون بعمل جولات ميدانية على مدار 10 أيام، ويختتم الملتقى يوم 30 نوفمبر الجاري، على أن ينتج الفنانون أعمالا مستلهمة من هذه البيئات المصرية الثرية المتنوعة».

وأكملت: بعد ختام الملتقى تنظم الهيئة معرضا فنيا في القاهرة بهذه الأعمال، ثم يتجول المعرض في الأقاليم المصرية، لخلق حالة دمج ثقافي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الفعاليات هو إعادة اكتشاف لأهم النقاط المصرية في المحافظات المصرية، وتوثيق هذه الأماكن، بما يشبه «وصف مصر» من خلال الفن وبعيون وإحساس فنانيها، ويأتي في إطار الترويج للمناطق السياحية التي تتميز بها كل منطقة مصرية، كما تهدف الفعاليات لتنشيط الحركة الفنية من خلال تجربة الاحتكاك بين الأجيال المختلفة من الفنانين، فضلا عن تدعيم الثقافة في مختلف أرجاء مصر.

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مشاركون في ملتقى القصير للرسم والتصوير

الفنانون المشاركون هم عماد أبوزيد، قومسيير الملتقى، وأحمد الشافعى، أحمد بركات، آية عبد المنعم، حنفى محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، مرفت الشاذلى، محمد بسيونى، محمد الجنوبى، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.