مصروفات كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022 وموعد التقديم

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية عن مصروفات العام الدراسي الجديد بشكل رسمي، إضافة إلى مواعيد التقديم للطلاب الجدد المقبولين بالكلية، وكذلك موعد ومكان الكشف الطبي.

وحصلت «الوطن» على نسخة من إخطار وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، وتضمن مصروفات الكلية والأوراق المطلوبة للتقديم وموعد الكشف الطبي.

مصروفات كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022

واختلفت مصروفات كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ما بين الذكور والإناث، إذ بلغت قيمة المصروفات للذكور 2273 جنيها، وللإناث 2263 جنيها، فيما بلغت قيمة تقديم الملف 580 جنيها، إضافة إلى مصاريف الکشف الطبي وهي 90 جنيها، على أن يكون الدفع بالفيزا.

مواعيد الكشف الطبي في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

وأُعلنت مواعيد الكشف الطبي في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022، حيث تبدأ الكلية في إستقبال الطلاب المستجدين والمقبولين بالكلية، وكذلك الكشف الطبي للعام الجامعي 2022 - 2023 خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري وذلك بالوحدة العلاجية بالمبنى الرئيسي بمنطقة مظلوم، على أن يكون التقديم وفقا للترتيب الأبجدي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الفنون الجميلة

- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صور.

- أصل شهادة الميلاد (مائية) + 2 صورة.

عدد (6) صور شخصية 6x4.

- عدد (2) صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- عدد (2) صورة البطاقة الشخصية لولى أمر الطالب.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

- نموذج (6) جند للطلاب الذكور.