مصرع نقاش صدمته سيارة مسرعة في المحلة.. «كان راجع من شغله»

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر، أنفاسه الأخيرة اليوم، إثر تعرضه لحادث تصادم، أثناء عبوره الطريق، بالقرب من قرية العامرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، إخطاراً بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالقرب من قرية العامرية.

مصرع نقاش في حادث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى إبراهيم عبد الرازق شطا، ويعمل نقاشا، ومقيم بقرية العامرية مركز المحلة الكبرى، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق متوجهاً إلى منزله بعد الانتهاء من عمله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

جهود لتحديد هوية السائق

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحديد هوية السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.