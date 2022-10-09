مصرع نقاش سقط من برج سكني في طنطا.. اختل توازنه

لقي نقاش مصرعه، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بعد أن اختل توازنه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد ورود بلاغ بسقوط نقاش من أعلى عمارة سكنية، أثناء عمله، بعد أن اختل توازنه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط نقاش من إحدى العمارات السكنية، الموجودة بمنطقة دوران شارع سعيد، أثناء عمله، بعد أن اختل توازنه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

ندب الطب الشرعي

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لإستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.