نواب «التنسيقية» بمجلس الشيوخ يطالبون بلائحة تنفيذية لقانون التصالح

طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الالتفات إلى المشكلات التي عرقلت تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء السابق ومن بينها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكّدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقالت وكيل لجنة الثقافة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومشروعين قانونين آخرين مقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور أن مشروع القانون هو فرصة أمام الجهاز التنفيذي لمراجعة أدائهم وآليات تعاملهم في تنفيذ هذه القوانين، لافتة إلى أنَّ الجهاز التنفيذي بحاجة إلى مراجعة نمط الأداء .

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

وأكّد النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ هناك مجهود فني ومهني واحترافي قامت به لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ أنَّ عدم تحقيق الأهداف القوانين السابقة دفع النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى التقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء، وقد تحملنا مسؤولية للتقدم بمشروع قانون.

وأشار «نجاتي» إلى أنَّ ما أدخلته اللجنة من تعديلات جاءت متوازنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبين عن مجلس النواب، متابعًا «حرصنا كأعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إدخال بعض التعديلات من خلال ممارسة فعلية، كل مخاوفنا الآن تكمن في اللائحة التنفيذية لاسيما أنَّها تسببت في تعطيل القوانين السابقة لذلك لا نحتاج إلى لائحة تنفيذية عادية وإنما نستهدف التطبيق على أرض الواقع».