عضو مجلس الشيوخ لقناة الحياة: محدش من البرلمان الأوروبي عمل سيرش قبل قرارهم عن مصر

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة، ويختلف تماما عن تقاريرهم السابقة.

الخولي: قرار البرلمان الأوروبي انتقد البلد

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار البرلمان الأوروبي تطرق في بيانه الأخير على قانون الطوارئ، والذي انتهى مدته منذ عام مضى، «محدش منهم قعد على جوجل وعمل سيرش قبل ما ينتقد البلد».

الخولي: فيه ورق في قرار البرلمان الأوروبي موجود ومكرر

واستطرد: «فيه ورق في قرار البرلمان الأوروبي موجود ومكرر، ومش بياخدوا بالهم إن ما ينتقدونه منه ما انتهى وقته، وهم مش بيبصوا أبدا على حقوق الإنسان قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة، للناس اللي قاعدة في العشوائيات، ومكانش بيبعت لينا زمان يسألنا إزاي سايبين الناس، وأحنا عملنا من غير ما حد يقول».

وأوضح أن الشق السياسي من ضمن حقوق الإنسان، وهو الأمر الموجود على أرض الواقع، لكن دائما يتجاهل البرلمان الأوروبي الإنجازات والأولويات التي تقوم بها القيادة السياسية من تطويرات وإنجازات على مختلف المجالات.

وتابع: «الملف موجود ومحطوط وبيطلع في ظروف معينة وتوقيت معين، ولازم نتعامل معاه على كوننا جزء من العالم».