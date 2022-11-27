فريق الألعاب الجوية البريطاني يصل إلى مصر استعدادا لـ«عرض الغردقة»

وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني RED ARROWS، إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر، لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية، تنفيذ العرض الجوي، Hurghda Air Show 2022، فوق مدينة سهل حشيش في 30 نوفمبر الحالي.

ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات، لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري Silver Stars، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية، عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، كما تشارك وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم الحدث الذي يلقى صدى واسع داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة.