رئيس التحرير

أحمد الخطيب

فريق الألعاب الجوية البريطاني يصل إلى مصر استعدادا لـ«عرض الغردقة»

كتب:

محمد مجدي
01:35 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
فريق الألعاب الجوية البريطاني يصل إلى مصر استعدادا لـ«عرض الغردقة»

وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني RED ARROWS، إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر، لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية، تنفيذ العرض الجوي، Hurghda Air Show 2022، فوق مدينة سهل حشيش في 30 نوفمبر الحالي.

ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات، لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري Silver Stars، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية، عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، كما تشارك وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم الحدث الذي يلقى صدى واسع داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة.

{"description":"\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u0623\u0644\u0639\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u0637\u0627\u0646\u0649 \u0625\u0644\u0649 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0648\u0649 (Hurghda Air Show 2022) \u0628\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0633\u0647\u0644 \u062d\u0634\u064a\u0634"}
{"description":"\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u0623\u0644\u0639\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u0637\u0627\u0646\u0649 \u0625\u0644\u0649 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0648\u0649 (Hurghda Air Show 2022) \u0628\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0633\u0647\u0644 \u062d\u0634\u064a\u0634"}
{"description":"\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0641\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u0623\u0644\u0639\u0627\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u0637\u0627\u0646\u0649 \u0625\u0644\u0649 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062c\u0648\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0648\u0649 (Hurghda Air Show 2022) \u0628\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0633\u0647\u0644 \u062d\u0634\u064a\u0634"}

اقرأ المزيد:

عاجل.. القوات المسلحة: عرض جوي مُبهر في الغردقة يوم 30 نوفمبر

«النجوم الفضية» تبهر الحضور في العرض الجوي بالأهرامات (صور)

«النجوم الفضية» تشارك طلاب الكليات العسكرية حفل تخرجهم (صور)

المتحدث العسكري ينشر فيديو مشاركة "النجوم الفضية" بمعرض أثينا للطيران
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.