ربط «كهرباء كفر البطيخ» و«أسيوط للبترول» بمنظومة الرصد الذاتي للانبعاثات

انتهى جهاز شؤون البيئة من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء كفر البطيخ بمحافظة دمياط، في إطار الجهود الرامية لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، والتركيز على قطاعي الطاقة والنقل.

وقام الجهاز بربط مدخنتين، وتم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول اكسيد الكربون والظروف المرجعية، وبهذا الربط بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمدينة دمياط 3 منشآت، بـ13 مدخنة.

الربط الذاتي لشركة أسيوط لتكرير البترول

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، حيث تم ربط مدخنتين، وجرى رصد كل من أكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، والظروف المرجعية، وبهذا الربط بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط 4 منشآت بـ36 مدخنة.

ربط 91 منشأة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 91 منشأة تمثل 451 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.