LMD تدشن منطقة (CDD)Cairo Design District بمشروع ONE NINETY كأول منطقة عالمية متخصصة للإبداع الفني والتصميم في مصر

في خطوة جديدة لشركة LMD الرائدة في مجال التطوير العقاري، أعلنت الشركة عن إطلاق أول حي للإبداع الفني في مصر " Cairo Design District" باستثمارات 12 مليار جنيه بمشروعها الواعد ONE NINETY أحد أهم المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة بواحدة من أكثر المواقع الحيوية المتميزة بأول شارع التسعين الجنوبي بالتقاطع مع الطريق الدائري، لتكون منطقة " Cairo Design District" إضافة حقيقة ل ONE NINETY من خلال ما ستقدمه من خدمات مختلفة ومتفردة لمجتمع المصميمن والمبدعين من مختلف دول العالم.

Cairo Design District تعد أول منطقة متخصصة للتصميم الفني في مصر، حيث تم تصميمها لتكون بمثابة مركزًا للإبداع العالمي علي غرار العديد من المناطق المتخصصة في التصميم العالمية مثل منطقة دبي للتصميم ولندن وميامي وميلان والتي يجتمع خلالها صفوة الممصمين والمبدعين من جميع دول العالم لتقديم اعمالهم ومبتكراتهم الفنية، تقام منطقة Cairo Design District علي مساحة 199 الف متر مربع لتجمع هذه المساحة الشاسعة بين جنباتها منطقة نابضة بالأعمال الفنية المختلفة المرتبطة بأعمال تصميم الأزياء والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وغيرها من الفنون الراقية، لتكون Cairo Design District بمثابة بيت يحتضن جميع المبدعين والموهوبين من ذوي الخبرة أو من هم ببداية الطريق للتعبير عن ملكاتهم الفنية والمشاركة بالعديد من الفعاليات الفنية وورش العمل التي تثري موهبتهم وتمنحهم الفرصة للإنتشار محليًا وعالميًا، وتسعي LMD إلى أن يبدأ أول تسليم بهذه المنطقة المتميزة خلال عامين.

تم تصميم Cairo Design District بمفهوم حداثي مبتكر يقدم صورة مختلفة للمراكز الفنية والإبداعية، حيث تم وضع المخطط الرئيسي للمنطقة من قبل شركة SOM العالمية بالتعاون مع شركة Portland و Pragma لتخرج هذه المنطقة علي هيئة ممشى مفتوح بهندسة معمارية حديثة فريدة من نوعها، يسهل التجول به والتنقل بين العديد من بيوت الأزياء العالمية ومتاجر المجوهرات والأكاديميات والمعارض الفنية والمتاحف والاستديوهات والمسارح والسينمات جنبًا إلى جنب مع عدد هائل من المطاعم العالمية التي تقدم أشهر الأطباق العالمية علي يد أفضل وأشهر الطهاة من مختلف دول العالم وأماكن الترفيه وإقامة المناسبات المختلفة التي تلبي متطلبات الجميع من أفراد وشركات ورجال أعمال ومحلات البيع بالتجزئة لمختلف العلامات التجارية العالمية الشهيرة، فضلًا عن توفير Cairo Design District بالأدوار العليا منها مساحات مختلفة تبدأ من 100 متر مربع تم تصميمها خصيصًا بما يتلائم لإستضافة المصممين والفنانين بمختلف المجالات من فن وتصميم أزياء وآثاث ونسيج وغيرها من الأعمال الفنية، حيث تم تصميم هذه المساحات بإسلوب يتيح للمبدعين إمكانية تصميم اعمالهم وتنفيذها بطريقة يسيرة مع توفير كافة الإمكانيات والخدمات التي تساعدهم علي خروج اعمالهم الفنية للنور، وبما يلبي احتياجات مختلف الشركات والمكاتب الاستشارية ودور الإنتاج الفني ووكالات الدعاية والإعلان وكافة اصحاب الأعمال والشركات الناشئة من خلال توفير بيئة للعمل والإبداع بمكان واحد لأول مرة بمصر .

(CDD) Cairo Design District واحة عالمية للإبداع والتصميم علي أرض مصرية بمشروع ONE NINETY

لم تغفل LMD عند تقديم Cairo Design District أن توفر هذه المنطقة عدد من الفنادق العالمية لأول مرة في مصر ومنها Aloft hotels لتكون هذه المنطقة بحق وجهة عالمية متكاملة تستقطب المبدعين والفنانين والباحثين عن الفن والإبداع من مختلف انحاء العالم وأن تكون وجهة حقيقة لجذب السائحين لقضاء عطلة فريدة من نوعها علي أرض مصر، حيث أكد المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD في تعليقه عن إطلاق هذه المنطقة الجديدة: "سعينا منذ اللحظة الأولى للتفكير في تطوير مشروع ONE NINETY إلى أن يكون نقطة تحول للمشروعات العقارية في مصر بما يقدمه من فكر إبداعي ونموذج غير نمطي للمجتمعات العمرانية المتكاملة، التي توفر للزائرين مستوي راقي يلبي كل متطلباتهم في الحصول علي أعلي درجات الراحة والرفاهية والاستقرار ، من هنا حرصنا أن يجمع ONE NINETY كل مظاهر الحياة الحديثة التي تضمن استدامة الحياة بكل جزء منه من مخططات رئيسية وتصميم وخدمات بمعايير عالمية." وأضاف: " Cairo Design District جاءت لتستكمل هذه الصورة النموذجية للمشروعات العقارية التي تضع العقار المصري بالفعل علي الخريطة العالمية للعقار، فهذه المنطقة تعد منارة للفن والثقافة بما توفره من تصميمات معمارية رائعة وخدمات راقية توفر للمبدعين من مختلف أنحاء العالم بيئة مثالية للإبداع والإبتكار، هذا إل جانب كونها منطقة جاذبة للعلامات التجارية العالمية والمصممين العالميين وايضًا للراغبين في الحصول علي تجربة استثنائية للاستمتاع والتسوق بمستوى عالمي يضاهي أهم وأبرز المراكز الفنية والترفيهية العالمية الشهيرة بما توفره من فخامة ونموذجية بكل جزء منها."

ONE NINETY يحتضن مبدعي ومصممي العالم في (CDD) Cairo Design District أول حي للإبداع الفني في مصر

ولضمان أن تكون Cairo Design District بالفعل محور للفن والإبداع العالمي، حرصت LMD في تنفيذ Cairo Design District علي التعاون مع شركة LMLT أحد أبرز الشركات التابعة لشركة LMD والمتخصصة في مجال تطوير المشروعات التجارية عبر العالم، وذلك لتطوير وإدارة منطقة Cairo Design District لتوفير أقصي قدر من الاستفادة والعائد الاستثماري لكل المستفيدين من هذه المنطقة الحيوية، وفي سياق ذلك أشار السيد أحمد حنفي الرئيس التنفيذل لشركة LMLT بأن: " Cairo Design District هي منطقة حرصنا علي تقديمها خصيصًا لتعزيز ورعاية المواهب المحلية والاقليمية والعالمية، بما توفره من مكان للإبداع والتصميم يجمع كافة العلامات التجارية العالمية المتخصصة في عالم الموضة والفن والترفيه، من أجل دعم المصممين والموهوبين حول العالم ومساعدتهم علي تنمية اعمالهم وخلق مساحة لهم للخروج بإبداعاتهم جنبًا إلى جنب مع اشهر العلامات التجارية العالمية وهو ما يمنح مشروع ONE NINETY ميزة إضافية ويضعه في مصاف أهم المشروعات العقارية العالمية."

بيوت الأزياء العالمية الشهيرة والمصممين العالميين يجتمعون ب(CDD) Cairo Design District أول مركز للإبداع الفني علي أرض مشروع ONE NINETY بالقاهرة الجديدة

Cairo Design District هي جزء من مشروع ONE NINETY متعدد الاستخدامات والذي تعاونت LMD مع العديد من الشركات العالمية في تنفيذه كشركة Gensler و BJB و SOMذات الخبرة العالمية بمجال الهندسة المعمارية والتصميمات الداخلية والتخطيط العمراني لوضع المخطط الرئيسي له وشركةHILL" INTERNATIONAL" لإدارة المشروع بالكامل، يقام علي مساحة 344,315 متر مربع، بإجمالي استثمارات 33 مليار جنيه ويعد أول مشروع بمصر يحصل على حق استخدام علامة تجارية عالمية في قطاعها السكني مثل W Residences Cairoكأول تواجد لها فى افريقيا بالكامل بإجمالي عدد 300 وحدة وتتنوع الوحدات بيت شقق فندقية وفيلات وبنتهاوس، إلى جانب أشهر الفنادق ومنها فندقW Cairo ومنطقة المساحات الخضراء والمفتوحة Urban Park ليقدم ONE NINETY لقاطنيه وزواره المعني الحقيقي للمتعة والرفاهية والفخامة في آن واحد، مؤكدًا بذلك الرؤية الواضحة لشركة LMD واستراتيجياتها الواعدة في تقديم مشروعات عقارية بمستوي عالمي تقدم بعد جديد وإضافة حقيقة للسوق العقاري المصري معتمدة في ذلك علي خبرتها الكبيرة المحلية والدولية بمختلف دول العالم من خلال مشروعاتها المختلفة في الامارات العربية المتحدة واليونان وإسبانيا.