النائب محمود تركي: مشروع التصالح في مخالفات البناء مؤقت لوقف نزيف التعديات

أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمَّن محفزات حقيقية وتسهيلات تنهي مشكلة ما يقرب من 2 مليون طلب تم تعليقها، مؤكدا أن مشروع القانون استثنائي ومؤقت لوقف نزيف التعدي الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال موافقته على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن.

مشروع القانون يعالج المشكلات بشكل حقيقي

ووجَّه النائب محمود تركي خلال الجلسة العامة، الشكر لـ مجلس الشيوخ، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن مشروع القانون يعالج المشكلات بشكل حقيقي.

وأضاف النائب محمود تركي أن الردع ضرورة لإنهاء التعدي على الأراضي الزراعية من جهة، والحفاظ على الثروة العقارية والزراعية المصرية من جهة أخرى .

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد بدأ فى مناقشة مشروعات قوانين التصالح فى مخالفات البناء فى جلسته العامة، اليوم.