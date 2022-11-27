محلل سياسي: التونسيون يسعون إلى تغيير المشهد الحالي بالانتخابات البرلمانية

قال أسامة السعفي، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ التونسيين يسعون إلى تغيير المشهد السياسي الحالي، من خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، موضحا أنّ نجاح المرحلة المقبلة للشعب التونسي، مرهونة بحجم مشاركته في الانتخابات.

الانتخابات التونسية

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، في مداخلة هاتفية من العاصمة تونس في النشرة الإخبارية، المُذاعة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنّ الانتخابات في حد ذاتها حدث كبير، في ظل برلمان منزوع الصلاحيات، لافتا إلى أنّها مرحلة مهمة في الشارع التونسي، لإصلاح الأوضاع العامة وتحقيق استقرار نسبي، في ظل أنّ المواطن التونسي مهتما بمواجهة مشكلاته الاجتماعية مع نقص في بعض المواد الأولية وغلاء الأسعار.

وتابع المحلل السياسي، أنّ بعض التونسيين يرون أنّ انتخابات مجلس النواب قد تُشكل نقلة سياسية واجتماعية تقطع به صلة الماضي المأزوم، إذ إنّ هناك سياسيين تحالفوا مع بارونات الفساد، وهناك ائتلافات بين بعض المرشحين تعمل على إنجاح هذه المرحلة، رغم سعي بعض أطراف المعارضة لإفساد هذا التوجه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، حيث بدأت الحملة الانتخابية في الخارج يوم 23 من شهر نوفمبر الحالي، وبعد يومين وتحديدا يوم 25 نوفمبر تبدأ الحملة في تونس.