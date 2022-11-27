أستاذ بجامعة القدس لـ قناة القاهرة الإخبارية: توقعات بالعنف ضد الفلسطينيين الفترة المقبلة

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تعليقًا على إلحاق حقيبة الأمن القومي الإسرائيلي لإيتمار بن جفير، وقيام إسرائيل بمهاجمة نشطائها قبل تعيينه، إن الجميع الآن ينتظر أيام ميلاد حكومة فاشية داخل دولة الاحتلال.

هناك توقعات بالعنف ضد الشعب الفلسطيني يقوم به المتطرف الصهيوني

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك توقعات بالعنف ضد الشعب الفلسطيني يقوم به المتطرف الصهيوني، على حد تعبيره، الذي عُيّن وزيرًا للأمن القومي أو الوطني، كما يُطلق عليه أحيانًا، والذي أتى بصلاحيات أكثر من الأمن الداخلي كما كان في السابق.

«بن جفير» أتى بصلاحيات أكثر وفق الاتفاق الذي وقّع بينه وبين بنيامين نتنياهو

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن موقع الأمن الداخلي مسؤول عن الأجهزة الشرطية والأمن الداخلي داخل دولة الاحتلال غير وزارة الدفاع والأمن والتي يسمونها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن «بن جفير» أتى بصلاحيات أكثر وفق الاتفاق الذي وقّع بينه وبين بنيامين نتنياهو.

الفترة المقبلة ستحمل المزيد من العنف من قِبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الفترة المقبلة ستحمل المزيد من العنف من قِبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فالجميع ينظر للقدس بشكل أكبر عن ذي قبل، ولهذا يراهن على مزيد من الدماء، إذ سيمنح «بن جفير» صلاحيات لإعطاء قرار للشرطة ولحرس الحدود الإسرائيلي لحماية المستوطنين، وهذا قد يزيد من الصراع.