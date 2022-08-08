مراسلة إكسترا نيوز: الشعب الفلسطيني يقدر دور القيادة المصرية

قالت منى توكل، مراسلة إكسترا نيوز في غزة، إن الأمور في القطاع تسير إلى الأفضل بعد فرض الهدنة والتهدئة ووقف سقوط المزيد من الضحايا والصواريخ، وإن الشعب الفلسطيني يقدر دور القيادة المصرية على كافة المستويات من بينها وقف إطلاق النار بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت «توكل»، خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه جرى فتح معبر كرم أبوسالم ونقل المرضى لتلقي العلاج بالداخل وإدخال شاحنات الوقود والوقود الصناعي لتسهيل عمل محطات الكهرباء حيث وصلت 40 شاحنة حتى الآن مع الجهود لإعادة عمل التيار الكهربي مرة أخرى.

نقل الأدوية والمواد الغذائية لفلسطين

تابعت «توكل»، أنه تم إدخال المواد الغذائية والأدوية والنواقص التي تحتاجها وزارة الصحة الفلسطينية بعدما طالبت بتوفيرها الأيام الماضية لإنقاذ المرضى والمصابين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن أغلب الحالات التي وصلت المستشفيات، مصابة بحرق شديد أو بتر وهذا يصعب التعامل معه في الأيام العادية وكان أصعب في ظل الحصار على غزة المفروض من 15 عاما.

دعم جهود القيادة المصرية

أوضحت أن قادة الفصائل الفلسطينية والسلطة دعموا القيادة المصرية التي تدعم فلسطين في الشق السياسي والإنساني، لافتة إلى أن المجهود المصري كان واضحا منذ بداية الهجوم حيث أعلنت القاهرة أنها لن تتوقف حتى تتم الهدنة لأن الشعب الفلسطيني يعرف دور جمهورية مصر العربية الذي أخذته على عاتقها بالوقوف بجانب فلسطين وذلك من خلال إعادة إعمار غزة وتنفيذ الطرق والبنايات والكباري.

وذكرت أنه تم هدم 18 مبنى بالكامل وتضررت آلاف المباني الأخرى، مؤكدة أن نسب كبيرة من الدول التي تعهدت بإعادة إعمار غزة لم تنفذ وعدها على أرض الواقع.