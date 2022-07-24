وزير الخارجية يؤكد لنظيره الروسي أهمية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

رحب سامح شكري وزير الخارجية بزيارة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي للقاهرة، موضحا أنه تم التشاور معه حول القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم تناول الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن.

تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين وزير الخارجية الروسي، أن التنسيق والتواصل مستمر بين روسيا ومصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي والعمل على دعم مجالات التعاون الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.