طلاب بجامعة الإسكندرية يتحدثون عن مشاركتهم في قمة المناخ: شعرنا بالفخر

حالة من الفخر عاشها 4 طلاب بجامعة الإسكندرية إثر مشاركتهم في تنظيم مؤتمر cop 27 التي احتضنته مصر في شهر نوڤمبر الجاري متحدثا كلا منهم عن مدى الخبرة التي اكتسبها وفخره بتناول موطنه لمؤتمر عالمي كبير ضم الكثير من الزوار من مختلف بلدان العالم بشرم الشيخ.

ويأتي ذلك على هامش تكريم الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية للطلاب المشاركين في فريق المتطوعين لمؤتمر المناخ اعترافا بجهدهم المبذول في تنظيم القمة.

وقال كريم حسام طلعت بالفرقة الرابعة، قسم نظم المعلومات الإدارية، شعبة اللغة الإنجليزية، أحد المتطوعين في بيان، أنه سعيد بمشاركته في هذا الحدث العالمي الضخم من خلال انضمامه وتطوعه في لجنة دعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «كريم» أنه اكتسب العديد من الخبرات من خلال عمله مع ممثلي الأمم المتحدة ومختلف الوزارات المصرية خاصة وزارة الاتصالات التي قامت بتدريبه على أحدث التقنيات والتكنولوجيات التي جرى استخدامها في المؤتمر وأيضا كانت هناك استفادة كبيرة جدا من الناحية العملية حيث طبق واستخدم كل ما تم تدريسه له فى الكلية بشكل عملي.

ملك محمد متطوعة بفريق دعم الإتاحة بمؤتمر المناخ

وتحدثت ملك محمد يوسف، كلية التجارة الفرقة الثالثة، قسم إدارة الأعمال، شعبة اللغة الإنجليزية، أحد المتطوعين عن أنها شعرت بالفخر لانضمامها إلى أول فريق لدعم الإتاحة Accessibility support team خلال النسخ السابقة من مؤتمر المناخ لمساعدة ذوي القدرات الخاصة من المشاركين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جميع فعاليات المؤتمر وتذليل كل الصعاب التي قد تواجههم.

تدريب مكثف عن أنواع الإعاقات

وتابعت ملك أنه من خلال تجربتها التي بدأت بتدريب مكثف عن أنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع كل فرد من ذوي القدرات الخاصة أصبح لديها معلومات جديدة لم تكن لديها وأيضا أتيحت لها الفرصة للتعرف على خطط مصر المستقبلية لدعم ذوي القدرات الخاصة وكانت تمتاز كل هذه التجربة بالتنوع الشديد من خلال لقائها لجنسيات وثقافات مختلفة جعلتها تجربة مميزة ورائعة.

ريتا هاني متطوعة بفريق انتقالات الزائرين في المطار

وقالت ريتا هاني جوزيف، كلية التجارة، الفرقة الثالثة، قسم إدارة الأعمال، شعبة اللغة الإنجليزية، إحدى المتطوعين في مؤتمر المناخ: لقد سعدت بأنه جرى اختياري للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ، حيث كنت من أوائل المتطوعين المستقبلين للمشاركين في المؤتمر من خلال عملي في اللجنة المسؤلة عن الانتقالات فى المطار Airport team مما أتاح لى فرص عديدة للقاء ومساعدة كوادر و جنسيات وثقافات مختلفة و ايضا التحدث الى مسئولين دوليين وسفراء وممثلين دبلوماسيين من جميع دول العالم.

عاليا إيهاب متطوعة بفريق الانتقالات والإرشاد

«انتابني فخر شديد بالتعرف ومساعدة كل الضيوف المشاركة فى المؤتمر».. هكذا عبرت عاليا إيهاب فؤاد، كلية التجارة، الفرقة الثالثة، قسم إدارة الأعمال، شعبة اللغة الإنجليزية عن فخرها بتطوعها فى لجنة الانتقالات Transportation Team المسؤولة عن إرشاد ‏ المشاركين للوجهات المطلوبة وتسهيل كافة التحركات طوال فترة المؤتمر.

وأضافت عاليا إيهاب أن جميع الزائرين أظهروا حبهم الشديد لنا ولحفاوة الاستقبال وأتيح لي عملي هذا التعرف عن قرب بثقافات الدول المشاركة وأيضا التدريب الذي حصلت عليه معلومات تخص كيفية التعامل مع الجمهور وإثراء المعلومات التي تخص تغير المناخ لمشاركتها مع كل المشاركين عند تحدثي إليهم.