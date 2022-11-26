قمة المناخ والمونديال واليوم العالمي للفلسفة.. أبرز عناوين العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي» والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إذ كتب مقالًا داخل العدد بعنوان «أهمية أن تتوقف الحرب».

موضوعات العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي»

وتناول العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي» عدة موضوعات منها:

- من قمة المناخ في شرم الشيخ إلى كأس العالم بالدوحة.. الرئيس السيسي الداعم الأكبر للعمل العربي المشترك

- مصر تدعم المواقف العربية والخليجية على جميع الأصعدة.

- الأمير تميم: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر ترسخ قوة العلاقة الأخوية بين البلدين.

- 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية المصرية - العمانية.

- الانطوائيون.. كنز العواطف البشرية.

- «اليوم العالمي للفلسفة» مر من هنا في صمت.

- ماجر.. الأسطورة رابح الإنجازات.

- كاملة أبو ذكرى: السينما تعانى أزمة كتابة.

- جنون المونديال يجتاح العالم.

-السعودية تمنح الكرة العربية المجد والفخر.