10 آلاف سائح زاروا سانت كاترين خلال قمة المناخ للاستمتاع بالأجواء الشتوية

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة كانت محط أنظار الوفود التي شاركت في قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى المدينة استقبلت خلال قمة المناخ نحو 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات بينهم زعماء ورؤساء دول لما لها من مكانة عالمية في مجال السياحة التاريخية والدينية.

وأوضح اللواء طلعت العناني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن دير سانت كاترين وقمة جبل موسى استقبالا نحو 1500 شخصًا خلال 48 ساعة للاستمتاع بالطبيعة والآثار التاريخية الموجودة داخل الدير الذي يضم ثاني أقدم مكتبة تضم مخطوطات، وكتب نادرة ترجع إلى أكثر من 1000 عام.

السياح يفضلون هذه الأجواء الشتوية فوق جبل موسى

قال رئيس سانت كاترين، إن طقس المدينة معتدل نهاراً بارد ليلا، شديد البرودة في الساعات الأخيرة من الليل قبل الفجر، موضحا أن السياح يفضلون هذه الأجواء الشتوية فوق جبل موسى قبل موسم تساقط الثلوج لمشاهدة لحظات شروق الشمس من على قمة الجبل المرتفعة بنحو 2650 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشار إلى أن الدليل البدوي المصاحب للأفواج السياحية يشدد على ضرورة ارتداء ملابس شتوية، أثناء رحلة الصعود إلى جبل موسى التي تبدأ منتصف الليل من خلف الدير، وتستمر نحو 5 ساعات حتى الوصول إلى القمة.

أبرز المعلومات عن رحلة جبل موسي.

１- مدة الرحلة خمس ساعات تقريبا.

２- تبدأ من منتصف الليل خلف الدير حتى شروق الشمس فوق قمة جبل موسي.

３- يمكن للسائح أن يركب خلال الرحلة.

４- يوجد أماكن للطعام والشراب على طول الطريق.

５- رحلة صعود الجبل تكلف الفرد ما بين 300 إلى 350 جنيه إذا كان مع مجموعة.