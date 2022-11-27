وكيل «النواب» يشيد بالصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام: شهدت طفرة إيجابية مؤخرا

استقبل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، اليوم، في مقر المجلس، نجوين دوك هاي، نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية، والوفد المرافق له أثناء زيارته لمصر، حيث أشاد وكيل أول مجلس النواب، بعلاقات الصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام، وما تشهده العلاقات بين البلدين مؤخرا من طفرة ايجابية، مؤكدا أهمية التعاون السياسي بين البلدين واستمرار تبادل الدعم والمساندة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد وكيل أول مجلس النواب بحالة الزخم البرلماني الذي تشهده العلاقات بين البرلمانين، مًضيفا أنّ تلك الاتصالات البرلمانية تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري الفيتنامي وتبادل الخبرات البرلمانية.

الجمعية الوطنية الفيتنامية

من جانبه، أعرب نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية عن عميق اعتزازه وتقديره للقاء، والزيارة التي يجريها الوفد البرلماني المرافق له إلى مصر، مؤكدا ضرورة ثقل العلاقات المصرية الفيتنامية على الأصعدة كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، بالاستناد إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

إنجازات COP27

وأشار إلى أنّ فيتنام تتابع ما تُحققه الدولة المصرية من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُقدما التهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP27، خاصة فيما يتعلق بالنجاح في إنشاء صندوق الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.