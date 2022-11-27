«التضامن»: ثلث المتزوجات في عمر 15 لـ49 عاما تعرضن لعنف على يد شريك الحياة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ نحو ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر بين 15 لـ49 عاما، تعرّضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج، وفقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

25% من النساء تعرضن لعنف جسدي

وأكدت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنّ 25% تعرضن للعنف الجسدي، و6% تعرضن للعنف الجنسي، و22% تعرض للعنف النفسي، بينما انخفضت نسبة استخدام أساليب التربية العنيفة لضبط سلوك الأطفال، من 93% عام 2014 إلى 81% عام 2021.

حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

وفي هذا السياق، دشّنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تقام هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار».