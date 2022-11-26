«التضامن»: تعليم الفتيات أحد الشروط الأساسية لاستمرار الدعم

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن هدف برنامج «وعي» الذي أطلقته الوزارة في عام 2020 عمد على ربط القضايا المجتمعية التي يقوم بها من توعية في مختلف مناحي الحياة، إلى التوعية فيما يخص قضايا التغير المناخي، ويساعده في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكا أساسيا في جهود التنمية التي تتبناها القيادة السياسية.

حلمي: يجب استمرار الفتيات في التعليم

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج كذلك يتواصل بشكل دائم مع الأسر الأكثير احتياجا، وفي هذا الصدد، فقد أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي العام الماضي شرطا أساسيا لاستمرار الدعم النقدي لهم، وهو عدم التوقف عن تعليم الأبناء، خاصة الفتيات منهم.

حلمي: إخراج الفتيات من التعليم سبب قطع الدعم

وتابع مستشار الوزيرة: «يستمر الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا في حال ترك أبنائهم خاصة الفتيات منهن في المدارس حتى المرحلة الثانوية، وفي حال قررت الأسرة إنهاء تعليم الفتاة عند المرحلة الإعدادية من أجل الزواج، فهو أمر يليه إيقاف الدعم النقدي المقدم للفتيات والأسر عامة».