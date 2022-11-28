الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لاستغاثة سيدة في القليوبية

نفى مصدر أمني، صحة مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات بتطبيق «تيك توك»، لإحدى السيدات تستغيث من تعدي بعض الأشخاص عليها وأسرتها داخل الشقة محل سكنها بقرية أبوالغيط التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وقيامهم بتحطيم محتوياتها لرغبتهم في الاستيلاء عليها بالقوة والادعاء على خلاف الحقيقة، باتصالها عدة مرات بشرطة النجدة دون الاستجابة.

حدوث مشاجرة بين مالكة العقار وأشقائها

وأوضح المصدر أنه بتاريخ 21 الجاري توجه مستخدم الحساب المذكور لزيارة والدة زوجته بالعنوان الكائن بالقرية المشار إليها، وأعقب ذلك حدوث مشاجرة بين مالكة العقار المشار إليه وأشقائها لخلافات بينهم تطورت لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وتحطيم محتويات الشقة وادعائها باستغاثتها بشرطة النجدة دون استجابة.

وتبين عدم تقدمها بأية بلاغات لشرطة النجدة أو مركز الشرطة في هذا الشأن، وحصول المذكور على مقطع الفيديو المشار إليه من مالكة العقار والتي طلبت منه بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاستغاثة.