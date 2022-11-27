مصرع عامل وإصابة ابن عمه في مشاجرة مع شقيقين بسبب ثمن قطعة أرض ببنها

لقي عامل مصرعه إثر جرح طعني بالرقبة وأصيب ابنه عمه بجرح في الساعد الأيسر إثر مشاجرة مغ شقيقين في قرية ميت السباع بمركز بنها بالقليوبية، بسبب الخلافات المالية على خلفية عدم تسديد باقي ثمن قطعة أرض، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والمصاب لمستشفى بنها الجامعي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن المجني عليه، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

بلاغ بمصرع عامل خلال مشاجرة ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، بوصول عامل مصابا بجرح نافذ في الرقبة ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه، وابن عمه مصاب بجرح بالساعد الأيسر، وادعاء مشاجرة بقرية ميت السباع مركز بنها.

تفاصيل مصرع عامل في مشاجرة ببنها

وانتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أن القتيل يدعى «مصطفى ج»، 39 سنة، عامل من قرية ميت السباع ببنها، أصيب بجرح قطعي في الرقبة، ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه، وأن ابن عمه «شعبان ع»، عامل، مصاب بجرح في الساعد الأيسر.

وبالفحص وسؤال المصاب، أقر بنشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بينه ومعه القتيل، وطرف ثان شقيقين هما «ع م» و«ر م» بسبب الخلافات المالية على باقي ثمن قطعة أرض، ما تسبب في نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتهمين عليه وعلى ابن عمه القتيل وأحدثوا الإصابات التي تسببت في وفاة المجني عليه وإصابته.

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة خلال مشاجرة بينهما وبين الطرف الأول بسبب الخلافات المالية، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة «سكين»، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة ضحية الحادث.

العقوبة في القانون

وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تكون ضرب أفضى إلى موت، طبقا للقيد والوصف، وتنظر أمام محكمة الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون.