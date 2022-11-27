«حقوق الإنسان» بمجلس الشيوخ عن بيان البرلمان الأوروبي: نرفض أي إملاءات خارجية

أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي جاء في حضور نصف عدد الأعضاء أي ما يقرب من 300 من أصل 626 عضوا ووسط رفض 170 عضوا؛ مما يعني أن الاعتراض كان من داخل البرلمان الأوربي نفسه لأن البيان الذي جانبه الصواب جاء متناقضا ولا يستند إلى حقائق وجاء ليعكس الانقسام داخل البرلمان الأوربي تجاه مصر.

استقلال كامل للسلطة القضائية

وقال محمد هيبة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بيان البرلمان الأوربي يكشف ازدواج المعايير الأوربية في مجال حقوق الإنسان من وجهة النظر الأوربية، مشددا على أن مصر لديها فصل تام بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية ولا يستطيع أحد التدخل في شئون القضاء؛ لذا فان التدخل من البرلمان الأوربي في شأن القضاء المصري هو تعد على المواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكدا رفضه التام لأي إملاءات خارجية أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر.

مصر تستقبل على أراضيها 6 ملايين لاجئ

وأضاف رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي جاء في وقت تنتهك فيه الدول الأوربية حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات 14 دولة أفريقية ومواردها تذهب إلى دولة أوربية هي فرنسا، وأصبح استغلال ملف حقوق الإنسان نوع من أنواع الاستعمار الجديد، متسائلا وتسأل أين حقوق 150 مليون مواطن في مصر والسودان من حق في الحياة والمياه من خلال السد الإثيوبي، ولم نجد نائبًا في البرلمان الأوربي يثير هذا الملف؟، وأين حقوق الأبرياء الذين قتلوا في العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل، ولم يجد أحد أسلحة دمار شامل؟، وأين حقوق الإنسان في سوريا وليبيا وحقوق اللاجئين على أبواب أوروبا، بينما مصر تستقبل على أراضيها 6 ملايين لاجئ يعيشون على أرضها لهم كل حقوق المواطنين.

وأكد أن حقوق الإنسان تحولت من حقوق إنسانية لدى الأوربيين إلى سياسية للتدخل في شئون الدول، مطالبًا ممثلي الاتحاد الأوروبي بزيارة مصر والوقوف على ما يتم من تنمية ومشروعات وإنجازات كبرى لتحسين جودة حياة الإنسان المصري وزيارة السجون والخدمات التي تقدم بها وهي تساوى نفس الموجودة في أوروبا.