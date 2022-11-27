1027 مرشحا في الكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الكشوف المبدئية لأسماء الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب، وكذلك التنافس على عضوية لجان الاتحاد للعام الجامعي الحالي، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للترشح بالانتخابات 1027 مرشحا بمختلف الكليات، منهم 670 طالبا و357 طالبة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية ستستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، حيث ستنتهي بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، لافتًا إلى أن اللجان الفرعية تتواجد بإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة، ومؤكداً على أن الترشح متاح لكل الطلاب بجميع الكليات بشرط تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

دعوة لمشاركة الطلاب

ودعا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات لاختيار أفضل العناصر لتكون ممثلة تمثيلًا حقيقيًا للطلاب ومعبرة عنهم، لافتا إلى أنه تم التأكد من كافة الاستعدادات والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وهدوء وبصورة مشرفة للجامعة.

الالتزام بمواعيد الانتخابات

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتخابات حسب الجدول المعلن، بالإضافة إلى مراعاة قواعد الدعاية الانتخابية التي تتمثل في عدم السماح باستخدام الشعارات الحزبية والسياسية والدينية بأنواعها منعًا باتًا في الترويج للانتخابات، ومنع استخدام الطلاب لمكبرات الصوت في الطرقات أو بجوار أماكن انعقاد المحاضرات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى منع نشر أي أفكار أو الاستعانة بالأغاني والموسيقى، أو لصق صور على جدران الحوائط، وعدم الخروج عن الآداب العامة، واحترام القيم الجامعية.

جدول الانتخابات الطلابية

وأشار صبري محمد، مدير عام إدارة رعاية الشباب، إلى أنه تم فتح باب الترشيح الخميس الماضي، من خلال سحب وتقديم استمارات الترشيح في جميع كليات الجامعة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا، مضيفاً أن غداً سيتم تلقي طلبات الطعون، وسيتم فحصها ظهر الثلاثاء 29 من نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية ظهر الأربعاء الموافق 30 من نوفمبر الجاري.