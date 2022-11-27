ممثلو البنوك الوطنية يقدمون عروضا عن أهم الخدمات والتيسيرات للمصريين بالخارج

خلال لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية بالرياض وشرق المملكة العربية السعودية، في أولى زياراتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، تم استعراض عدد من الخدمات التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج، وذلك من جانب وفد لممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وتضمن الوفد عددا من ممثلي البنوك المصرية الوطنية الذين استعرضوا خلال اللقاء كل المميزات والأوعية الادخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم لوجودهم ضمن الوفد المرافق لوزيرة الهجرة للقاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لبحث التعاون مع الجالية المصرية بالسعودية وبحث سبل تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أعلن ممثل بنك مصر عن افتتاح أول فرع للبنك بالرياض خلال الربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى أنه تم تخصيص منتجات للمصريين بالخارج ببنك مصر مثل «حوالتي» لتحويل الأموال من الخارج ويقوم بالتحويل من العملة الأجنبية للعملة المصرية بسعر البيع وهذا سعر مميز، مضيفا أن بنك مصر يوفر خدمة الحصول على قرض تمويل عقاري للمصريين بالخارج، حيث إنه من الممكن أن يتقدم المصري المقيم بالخارج للحصول عليه وفقا للآتي:

أولا: القروض بضمان أوعية ادخارية:

- يمنح القرض لعميل البنك صاحب الوعاء الادخاري الأصلي أو للولي الطبيعي أو للواهب.

- يمنح القرض لعملاء البنك من الأفراد المصريين أو الأجانب أصحاب الأوعية الادخارية بالجنية المصري بأنواعها، (شهادات – ودائع – حسابات التوفير) فقط كما يتم منح التسهيل بالجنية المصري فقط (لا يتم المنح بضمان حساب يوم بيوم).

- يتم المنح بنسبة 80% من الوعاء الادخاري الضامن.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 100% من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- أكبر قيمة تمويل تصل لمبلغ 50 مليون جنيه.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عاما.

- مصاريف إدارية 1% من قيمة التمويل.

ثانيا: القروض بضمان شخصي:

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- أطول فترة سداد تصل لمدة 15 عاما.

- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 80% من قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

- يتم التأمين على العميل ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يتحملها مصرفنا.

- سعر عائد تنافسي مقارنة بباقي البنوك.

- مصاريف إدارية 2% من قيمة التمويل.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي:

1 . صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للعميل والضامن

2 . صورة من جواز السفر الخاص بالعميل سارٍ.

3 . صورة معتمدة من عقد العمل.

4 . عقد إيجار للإقامة/ ما يثبت عنوان الإقامة بالخارج.

5 . فاتورة تليفون محمول عن آخر 3 شهور.

6 . ما يثبت مدة الإقامة بالخارج (حد أدنى لمدة الإقامة بالخارج عاميين متتالين على الأقل).

7 . كشف حساب بنكي موضح به الدخل الشهري المحول للعميل لآخر 3 أشهر.

• المستندات المبدئية المطلوبة للوحدة السكنية:

1 . سند ملكية البائع.

2 . تراخيص البناء

3 . شهادة تصرفات عقارية

4 . أي مستندات اخري يطلبها قطاع الشئون القانونية

ويتم التواصل مع العميل من خلال البريد الالكتروني الخاص به. - يتم استيفاء المستندات الخاصة بالوحدة السكنية من خلال أحد الأشخاص المقيميين داخل جمهورية مصر العربية. - سيتم توفير المستندات الخاصة بالحصول على التمويل بالموقع الالكتروني للبنك.

كما أعلن ممثل بنك مصر عن توفير منتجات للمصريين بالخارج لتمويل الرحلات السياحية وتذاكر الطيران، من خلال البرنامج الاتي:

- أصحاب الأوعية الادخارية الشروط العامة لمنح التمويل:

• الحد الأدنى للعمر 21 عاماً.

• الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه.

• نسبة التمويل تصل إلى 100%.

• الحد الأقصى لمدة التمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

• عرض أسعار للرحلة معتمد من شركة السياحة أو الفندق أو شركة الطيران.

ولأصحاب بطاقات بنك مصر الائتمانية:

تمت إتاحة خدمة التقسيط بالبطاقة بدون فوائد لتلبية احتياجات مختلف العملاء من كل القطاعات وفيما يلي تفاصيل العرض:

مدة التقسيط 6 أشهر بحد أدنى 500 جنيه مصاريف إدارية 4%.؜

مدة التقسيط 12 شهرا بحد أدنى ألف جنيه مصاريف إدارية 7%؜.

مدة التقسيط 18 شهرا بحد أدنى ألفي جنيه مصاريف إدارية 10%.؜

مدة التقسيط 24 شهرا بحد أدنى 3500 جنيه مصاريف إدارية 13%.؜

مدة التقسيط 36 شهرا بحد أدنى 5 آلاف جنيه مصاريف إدارية 18%.؜

• مع العلم أن التقسيط يتم من خلال مركز الاتصال الخاص ببنك مصر 19888.

كما قدم ممثلو البنك الأهلي وبنك القاهرة العروض المقدمة والتيسيرات لكل العملاء، ورقم الخط الساخن لبنك القاهرة 1699 والرقم الساخن المختصر للبنك الأهلي 19632، وأوضح ممثلا بنكي الأهلي والقاهرة أن العروض بكل تفاصيلها متاحة على موقع البنكين إليكترونيا، عبر الرابط: بنك القاهرة: https://www.bdc.com.eg/bdcwebsite/home.html

البنك الأهلي المصري: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/Home