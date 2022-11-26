وزيرة الهجرة تجيب عن أسئلة المصريين بالخارج.. أبرز ها حول السيارات المستعملة

ردت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على بعض الاستفسارات حول تطبيق إجراءات استيراد المصريين في الخارج لسيارات معفاة الرسوم الجمركية، وكانت أحد تلك الأسئلة عن انتهاء فترة الإقامة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية، وقبل انتهاء إجراءات استيراد السيارة، وسؤال آخر عن موقف استيراد السيارة المستعملة للمواطن ذاته في الخارج.

موقف استيراد السيارة المعفاة من الجمارك حال انتهاء فترة الإقامة

وقالت السفيرة سها جندي، في فيديو نشرته وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إن السؤال الأول يتضمن بدء إجراءات التسجيل على التطبيق الخارج باستيراد السيارات، وفي غضون أيام انتهت الإقامة في الوقت الذي يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، مؤكدة إمكانية السير في الإجراءات بشروط.

وأضافت: «لو إقامتك قربت تنتهي، تسجل على التطبيق رغبتك في استيراد السيارة، وتعمل ربط الوديعة، وقبل النزول من البلد المقيم فيها تذهب للقنصلية العامة أو السفارة عشان تصدق على الأوراق، إنك كان عندك إقامة، وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى اللي بتتطلب على التطبيق قبل منتنزل بيها مصر، عشان يكون مصدق عليها من السفارة المصرية او القنصلية العامة المصرية بالخارج».

وزيرة الهجرة توضح موقف استيراد سيارة مستعملة من الخارج

وردت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن إجراءات استيراد السيارة المستعملة، موضحة أنه لا يوجد إجراءات خاصة بها لو كانت سنة صنعها من 2019 حتى الآن سواء كانت جديدة أو مستعملة، ولكن يتم استيفاء ما يطلب بشأن أي سيارة على التطبيق المُعد لهذا الغرض.

وأضافت: «من يملك سيارة قبل 2019، وهو المالك الأول لها.. يروح لإدارة المرور التابع لها في الخارج، عشان يثبت أن سنة الصُنع قبل 2019، وأنه المالك الأول والوحيد ليها.. على أن يحصل على إفادة ممضية ومختومة من إدارة المرور التابع ليها، ويذهب للسفارة أو القنصلية المصرية ليصدق على تلك الإفادة».