وزيرة الهجرة: نتواصل مع المصريين بالخارج.. والسعودية تحتاج لـ27 مليون عامل

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة ستبدأ في عدد من الجولات الخارجية من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية في الخارج وبشكل مباشر، مشيرة إلى أنه قد تم البدء حاليا بلقاء أولى الجاليات المصرية فى الخارج بالمملكة العربية السعودية.

جندي: المملكة شددت على أن تكون العمالة مدربة

وأضافت «جندي» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج من مصر ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، والمذاع على قناة «CBC»، أن المملكة بها 13 مليون أجنبي يعملون بها، فيما تطمح بأن يصل العدد لـ27 مليونا، مع التشديد على ضرورة أن تكون العمالة بها مدربة.

جندي: تم طرح كافة التساؤولات على المسؤولين السعوديين

وأوضحت أنها خلال الاجتماعات مع مسؤولي المملكة جرى طرح عدد من القضايا الخاصة من أجل الدعم وتذليل أي تحديات قد يواجهها المصريون على الأراضي السعودية، حيث إنها تلقت العديد من الأسئلة من قبل المصريين المقيمين بالسعودية وجرى المشاورة مع الجانب السعودي فيها.

وأكدت أن اللقاء قد استمر طيلة 6 ساعات، مع الجالية المصرية في السعودية، حيث تتواصل الوزارة بالجالية المصرية باستمرار من أجل التجاوب مع كافة الملفات المتعلقة بهم، مستطردة: «تم الاتفاق مع وزير الموارد البشرية بالسعودية من أجل وضع آلية مشتركة لتذليل العقبات أمام المصريين بالمملكة».