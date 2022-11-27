«تنمية المشروعات» يشارك بمقتنيات «تراثنا» في معرض باريس

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، استمرار جهود الجهاز فى دعم الحرف اليدوية والتراثية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على فتح الأسواق العالمية للمنتجات المصرية الفريدة، ودعم أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم والتوسع فى اشتراكهم بمعارض خارجية دولية، ما يعمل على إكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

«جامع»: الفرنسيون أشادوا بالمنتجات المصرية

وأشارت «جامع» إلى أن الجهاز شارك فى معرض الحرف والمنتجات الفنية الذى أقيم فى باريس خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر الجارى، بعدد من المنتجات التراثية العريقة التى تميّز بها الفنانون المصريون بهدف الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية فى الأسواق الأوروبية، حيث يُعتبر معرض باريس من أكبر المعارض المتخصصة فى مجال المنتجات اليدوية والتراثية لمختلف دول العالم، لفتح أسواق جديدة لأصحاب تلك المشروعات والعمل على زيادة الصادرات من هذا القطاع إلى السوق الفرنسى والأوروبى.

وأضافت «جامع»: «أجواء معرض تراثنا لاقتترحيب الجانب الفرنسى الذى أبدى إعجابه بجودة المنتجات وتميزها، وتم تكريم الجناح المصرى فى المعرض ممثلاً فى جهاز تنمية المشروعات، حيث أكد المسئولون الفرنسيون سعادتهم بهذه المشاركة التى تُعتبر الأولى وأثنوا على المعروضات المتنوعة التى ضمّها الجناح لأنها تعبّر عن الثقافة والحضارة المصرية».