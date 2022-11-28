«غادة» مفقودة منذ 18 عاما.. أمها ماتت حزنا عليها ووالدها لم يفقد الأمل

18 عاما كاملة غابت فيهم طفلة، عن أسرتها بقرية بني قاسم في مركز بني سويف، والدتها توفيت حزنًا عليها، وما زال والدها يعيش على أمل العثور عليها رافعا صورتها على يده بحثا عنها، لم يترك مكانًا إلا وطرقه، تنقل من مكان إلى آخر على أمل أن يجدها قبل وفاته.

والد غادة يروي تفاصيل غيابها عن المنزل

«لا هتعب ولا همل من البحث عنها، وهفضل طول ما أنا عايش أبحث عنها».. هكذا قال عماد عبد الفتاح عبد الحليم، موظف، مقيم قرية بني قاسم بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، راويا تفاصيل غياب ابنته غادة قائلا: «تعود تفاصيل غيابها إلى عام 2004 وكان عمرها 4 سنوات أو أكثر، حيث كانت برفقة والدتها وأشقائها، وخرجت من المنزل واختفت عن الكل ولا نعلم إلى أين ذهبت».

وتابع: «سمعت عن حكاية سيدة الكرنك التي تاهت في سن 5 سنوات، وعادت لأسرتها بعد 45 عاما، الحقيقة القصة دي أعطتني أمل كبير إني أعثر على بنتي».

الأب المكلوم: بحثت عنها في كل المحافظات

وأضاف: «والله لم أترك مكان إلا وطرقته بحثُا عنها، سمعت كثير وتوجهت إلى أماكن عدة في المحافظات المختلفة، لكن كل محاولتنا فشلت، حتى وصلت أن ناس بقت عارفة بقصتي ويقولوا والد البنت الغائبة وما زالت على أمل العثور عليها».

والد الطفلة غادة: أمها ماتت من القهرة عليها

واختتم: «والدتها ماتت من الحزن والقهرة عليها، فضلت تدور عليها لحد ما ماتت، والله وأنا مش هسيبها لحد ما أموت، نفسي صوتي يوصل لها إذا كانت على قيد الحياة وعند ناس كويسين، والله أنا فاكر اللبس اللي كانت لابساه وقتها وهفضل شايل صورتها وماشي بيها».