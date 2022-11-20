تفاصيل إنقاذ طفلة إيتاي البارود بالبحيرة.. «أهلها افتكروها ماتت غريقة»

عاشت أسرة «شمس أنور سيف» طفلة إيتاي البارود كما عُرفت إعلاميا واقعا مؤلما بعدما عثروا عليها غريقة داخل إحدى المصارف القريبة من منزلهم وتعالت الصراخات حزنا عليها، وذهبوا بالجثمان إلى المستشفى وتأهبت الأسرة لاستقبال جثتها لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلتها ظنا منهم إنها توفيت إلا أن القدر كان له رأي آخر.

إنقاذ طفلة إيتاي البارود من الموت

ظنت أسرة طفلة ايتاي البارود المكلومة وفاتها إلا أن جهود الأطباء داخل مستشفى إيتاي البارود تمكنت من إنقاذها، إذ وصلت الطفلة إلى المستشفى في حالة غياب كامل عن الوعي وفشل حاد بالتنفس، وعلى الفور جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، حسبما أشار بيان مديرية الصحة بالبحيرة

فصل طفلة إيتاي البارود من على جهاز التنفس

وتابع بيان مديرية الصحة أن طفلة إيتاي البارود استمرت على جهاز التنفس لعدة ساعات إلى أن جرى استقرار العلامات الحيوية وفصلها من على جهاز التنفس الصناعي، لتعود الطفلة إلى الحياة مرة أخرى.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد تعرض طفلة إلى الغرق بكوم حمادة وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.