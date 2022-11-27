كيفية عمل عقد مسجل للسيارة والأوراق المطلوبة من الشهر العقاري

كشفت مصلحة الشهر العقاري عن كيفية عمل عقد مسجل للسيارة، وهي من الأمور الرئيسية للتأكيد على عملية بيع المركبة، لذلك يبحث الكثيرون عن الأوراق المطلوبة وطرق التسجيل وقيمة الرسوم المطلوبة.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، كيفية عمل عقد مسجل للسيارة، والأوراق المطلوبة لتوثيق عمليات البيع، في السطور التالية:

كيفية عمل عقد مسجل للسيارة

وحتى تتمكن من تسجيل عقد مسجل للسيارة إلكترونيًا يجب اتباع الخطوات الآتية:

- يجب الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــا.

- اختيار الخدمات، ثم خدمات مركباتي.

- يجب الضغط على خدمة تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- يجب إدخال البيانات الخاصة بالسيارة، بداية من رقم اللوحة للسيارة المراد توثيق عقد البيع، ونوع الترخيص والمحافظة، ووحدة الترخيص، ورقمي الشاسيه والماتور، ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهائها.

- تتلخص الخطوة التالية في ادخال بيانات الطرف الأول والتي تتضمن الاسم، والرقم القومي، والعنوان بالتفصيل، واختيار المحافظة والحي.

- ويجب بعد ذلك إدخال بيانات الطرف الثاني والتي تتضمَّن الرقم القومي ورقم المصنع - وهو الرقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

- ثم يتم إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات، وبيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.

- أخيرًا سيتم عرض بيانات العقد، مع إمكانية تعديلها سواء من خلال حذف بعض البيانات أو إضافتها.

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد بيع سيارة

وتتضمن المستندت المطلوبة لتوثيق عقد بيع سيارة بالشهر العقاري، من خلال «عقد مسجل»، والتي جاءت كالآتي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع.

- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.

- اسم المشتري ووظيفته وعنوانه وجنسيته.